Matti Bunzl will wissen: Wie ist Wien als Stadt neu zu denken?

Die Berufung in die Direktion des Wien Museums ist für Matti Bunzl gewissermaßen eine Rückkehr in die Heimat. Seit mittlerweile rund einem Vierteljahrhundert hat sich der in Wien-Leopoldstadt aufgewachsene 43-Jährige eine wissenschaftliche Karriere in den USA aufgebaut. Die Idee, sich als Museumschef zu bewerben, ist ihm jedoch in seinem Wiener Stammcafe - der Aida in der Praterstraße - gekommen.

"Ich bin dort im Februar gesessen und habe in der Zeitung gelesen, dass Direktor Wolfgang Kos bald in Pension geht und ein Nachfolger gesucht wird", erzählte Bunzl anlässlich der Verkündung seiner Bestellung durch Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ). Noch im Flugzeug zurück in die USA habe er seinen ersten Bewerbungsentwurf geschrieben.

Geprägt habe ihn seine künftige Wirkungsstätte schon in jungen Jahren, bekannte Bunzl, der aus einer jüdischen Familie stammt und 1971 als Sohn des Politologen und Nahostexperten John Bunzl geboren wurde. Der Besuch der von Hans Hollein 1985 für das Wien Museum gestalteten Ausstellung "Traum und Wirklichkeit", welche die Metropole im Zeitraum von 1870 bis 1930 unter die Lupe nahm, sei ein "intellektuelles Schlüsselerlebnis" für ihn gewesen.

Nicht allzu überraschend also, dass sich Bunzls erste wissenschaftliche Arbeiten vor allem mit dem Wien der Jahrhundertwende beschäftigten. Damals war er bereits in den USA, wo er an der Stanford University sein Studium der Anthropologie abschloss. Danach wechselte er an die University of Chicago, wo er 1998 promovierte. "Ich bin dort einfach hängen geblieben", erinnerte sich Bunzl heute.

Er forschte, lehrte und publizierte etwa zu den Themen Judentum, Antisemitismus und Islamophobie oder zu theoretischen Fragen der Kunstvermittlung oder der Museologie der Avantgarde. Derzeit ist Bunzl Professor für soziale Anthropologie an der Universität von Illinois.

Als Veranstalter des "Chicago Humanities Festivals" konnte sich Bunzl seit 2010 zudem Know-how im Kulturmanagement zulegen: "Mit dieser Erfahrung habe ich mir gedacht: Das Wien Museum wär' doch was."

Seine Pragmatisierung als Professor wird Bunzl für seinen neuen Job im Wien Museum übrigens aufgeben. "Das ist vielleicht gestört, aber manche Möglichkeiten sind zu wichtig, als dass man sich hier windet", kommentierte er seinen Entschluss heute. Nachsatz: "Die Aida ist Schuld." Für Interessierte: Am Besten schmeckt dem Noch-Wahl-Amerikaner die Himbeer-Kardinalschnitte.