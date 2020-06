Als Wien kurz Welthauptstadt war

Die Ausstellung „Experiment Metropole. 1873 – Wien und die Weltausstellung“ verfolgt zwei Erzählstränge: Zum einen geht es um ein Porträt der Stadt Wien um 1870, als große Bauprojekte, aber auch große Probleme wie Überbevölkerung und schwache Hygienestandards bewältigt werden mussten. Die Geschichte der Weltausstellung ist mit diesen Dingen verwoben: Zu den Zeichen des Fortschritts gesellten sich 1873 in Wien auch ein Börsencrash und eine Cholera-Epidemie.

Die Ausstellung, kuratiert von Wolfgang Kos und Ralph Gleis, ist bis 28. September im Wien Museum am Karlsplatz zu sehen. An dem umfangreichen Katalog ( Czernin Verlag, 45 Euro) waren zahlreiche Autoren aus verschiedenen Fachgebieten beteiligt; der Band wird so auch zu einem „Nachschlagewerk“ zum Wien der Gründerzeit.