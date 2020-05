Wien Museum größer und schöner am Karlsplatz

Das Wien Museum am Karlsplatz hat inzwischen mehr als ein halbes Jahrhundert am Buckel. Vor gut 54 Jahren, genaugenommen am 23. April 1959, wurde das Ausstellungshaus neben der Karlskirche feierlich eröffnet. Architekt Oswald Haerdtl zeichnete für die Planung des reduziert modernistisch gehaltenen Baus verantwortlich. Er war der erste und bis in die 1990er-Jahre einzige Museumsneubau der Bundeshauptstadt.

Mit der Errichtung erhielt das "Historische Museum der Stadt Wien" eine fixe Heimstätte. Die Gründung war allerdings bereits Jahrzehnte zuvor, im Jahr 1887, erfolgt. Die städtischen Sammlungen waren damals noch im Rathaus untergebracht. Schon um 1900 wurde überlegt, für ein eigenes Haus am Karlsplatz Geld locker zu machen. Dazu gab es sogar einen äußerst spektakulären Entwurf von Otto Wagner, der allerdings nie realisiert wurde. Die zwei Weltkriege ließ die Sache auf der Prioritätenliste schließlich weit nach unten rutschen.

Erst in den 1950er-Jahren setzte sich der damalige Bürgermeister und spätere Bundespräsident Theodor Körner ( SPÖ) nachdrücklich für ein eigenes Stadtmuseum ein. Die Grundsteinlegung erfolgte 1954, wobei die Baukosten mit 39 Mio. Schilling (2,83 Mio. Euro) beziffert wurden. Eine Eintrittskarte war anfangs für fünf Schilling (rund 35 Cent) zu haben. Zur Premiere zeigte man Kupferstiche von Hieronymus Löschenkohl - eine Schau, die anlässlich des 50-jährigen Museumsjubiläums 2009 noch einmal in möglichst originalem Arrangement zu bestaunen war.

Jahrzehntelang schlummerte das Ausstellungshaus, inzwischen denkmalgeschützt, großteils wenig beachtet vor sich hin. 2003 wurde schließlich der jetzige Direktor Wolfgang Kos zum neuen Leiter bestellt. Er nahm sich eine moderne Neupositionierung vor. Tatsächlich konnte die seither unter dem Namen " Wien Museum" firmierende Kulturinstitution ihr Profil schärfen und mit niederschwellig und kreativ aufbereiteten sowie thematisch breit gefächerten Sonderausstellungen punkten - darunter Publikumsmagneten wie " Alt-Wien - Die Stadt, die niemals war" oder "Kampf um die Stadt - Politik, Kunst und Alltag um 1930". Außerdem wurde das Foyer neu gestaltet und der Innenhof ("Atrium") überdacht. Die Übersiedelung von rund einer Million Objekte in das neue Depot in Himberg/NÖ läuft gerade und soll bis Mitte 2014 abgeschlossen sein.

Derlei Erfolge bzw. Verbesserungen konnten aber vor allem in den vergangenen Jahren nicht darüber hinweg täuschen, dass der Haerdtl-Bau immer maroder wurde. So fand das Kontrollamt etwa 2011 mangels Luftzirkulation nicht nur Schimmel in diversen Fensternischen, sondern ortete einen "über einen längeren Zeitraum anstehenden Sanierungsbedarf" infolge verabsäumter Wartungs- und Instandsetzungsmaßnahmen. Außerdem wurde es immer schwieriger, trotz Platzmangels einen den zeitgemäßen Erfordernissen genügenden Museumsbetrieb aufrecht zu erhalten.

Nicht zuletzt deshalb hatte Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny ( SPÖ) bereits vor vier Jahren angekündigt, das Haus am Karlsplatz auf Vordermann zu bringen und durch einen Zubau zu erweitern, oder einen Neubau an einem anderen Standort zu beauftragen - wobei er vor allem zu Beginn der Debatte klar für den Neubau eintrat. Nach langwierigen Debatten und zahlreichen Terminverschiebungen fiel die Entscheidung nun doch auf die Karlsplatz-Variante.