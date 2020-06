Wien Museum setzt architektonisches Signal

Wien Museum, wohin? Bevor diese Frage entschieden ist, will es Direktor Wolfgang Kos genau wissen: Welches Zukunftspotenzial hat der jetzige Standort? Eine Bebauungsstudie " Wien Museum neu" der Lakonis Architekten zeigt: Am Karlsplatz ist neben dem denkmalgeschützten Oswald-Haerdtl-Bau, der saniert und innen funktional optimiert werden muss, auch ein allein stehender Solitärbau möglich – unter Wahrung der Denkmalschutz-Auflagen, was die Blickachsen auf die Karlskirche angeht.

Viel spricht für den Karlsplatz. Kos: "Wir haben ja ein Gebäude- und kein Standortproblem. Der Karlsplatz ist für uns eine hervorragende Location. Ein alternativer Standort hätte dann Sinn, wenn er besser ist. Oder nicht schlechter. Gerade ein Stadtmuseum braucht ein urbanes Umfeld, einen ständigen Kontakt zu Publikum und Touristen, und eine optimale Verkehrslage." Was im Off der Wahrnehmung und im Schatten der Erreichbarkeit liegt, scheitert, wie das Beispiel Palais Liechtenstein gezeigt hat.