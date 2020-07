„Wien dreht auf!“ und tanzt freudig durch den Sommer

Und dies unter Anleitung großartiger Künstler. So werden bei den Workshops u. a. Florentina Holzinger, Doris Uhlich, Akemi Takeya, Simon Mayer, Amanda Pina, Daniel Aschwanden, Yosi Wanunu oder Karine LaBel (sie bestritt mit Afro-Haitian Dance auch den gelungenen Auftakt am Donnerstag in der Seestadt Aspern und ist am Montag um 17 Uhr auf der SPORTinsel auf der Donauinsel) die Menschen zum Tanzen animieren.

Getanzt wird im Arkadenhof im Rathaus, auf der Kaiserwiese im Prater, in der Seestadt Aspern, auf der SPORTinsel auf der Donauinsel, auf der Zirkuswiese in Alterlaa, auf der Papstwiese im Donaupark und im Goethehof in Kaisermühlen.

„Wir tanzen weiter“, so lautet das Motto dieses Sommers. Im Herbst aber soll es auch wieder Performances geben. So wird etwa Chris Haring im Odeon das 15-jährige Bestehen seiner Formation Liquid Loft feiern.

Von 6. bis 16. Oktober präsentiert Chris Haring die Uraufführung von „BLUE MOON you saw“ sowie das unter anderem mit dem Goldenen Löwen ausgezeichnete Stück „posing project B“.

www.impulstanz.com