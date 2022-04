Wiederentdecktes Michelangelo-Blatt kommt zur Auktion

Eine wiederentdeckte frühe Zeichnung von Michelangelo Buonarroti (1475–1564) kommt am 18. Mai bei Christie’s in Paris zur Auktion. Der Schätzwert für das Blatt wird mit rund 30 Millionen Euro angegeben. Die Zeichnung – eine Studie nach einem Werk des Künstlers Masaccio – war Michelangelo erst 2019 zugeschrieben worden. Es war zuletzt 1907 als Werk eines Michelangelo-Schülers in Paris verkauft worden, hieß es in der Aussendung des Auktionshauses. Der Kunsthistoriker Paul Joannides von der Cambridge University sei nach der "Wiederentdeckung" durch einen Christie's-Experten herangezogen worden und teile dessen Einschätzung.