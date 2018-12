Wickie und die starken Anspielungen

„Die Serie soll zwar auf der Zeichentrickserie und den erfolgreichen Kinofilmen beruhen, jedoch beinhaltet sie neue Handlungsstränge und Abenteuer für Wickie und seine Freunde.“ so Christian Becker, Produzent bei „Rat Pack“.

Dies wird die Fans erfreuen, die zumeist nicht das schwedische Original-Kinderbuch und seine Hintergründe kennen – und vielleicht ist das besser so.

Bei einem verregneten Norwegenurlaub soll sich der Autor Runer Jonsson (1916–2006) die Figur ausgedacht haben, um seinen Sohn zu unterhalten, wie zu bilden. Letzteres war von Bedeutung: Der Sohn armer Handwerker sah sich vor allem als Volkserzieher. In Schweden 1963 publiziert war „ Vicke Viking“ nicht so erfolgreich wie in den deutschsprachigen Ländern. Dort kam „Wickie und die starken Männer“ 1964 auf den Buchmarkt, es folgte ein Hörspiel. Richtig populär wurde der kleine Held durch die 1974 ausgestrahlte Zeichentrickserie – eine Gemeinschaftsproduktion von ZDF, ORF und dem japanischen Cartoon-Studio „Zuiyo Enterprise“.

Die of diskutierte Frage, ob Wickie vielleicht ein Mädchen sei, lässt sich mit einem „jein“ beantworten: Der Illustrator Ewalt Karlsson orientierte sich an seiner ältesten Tochter Margareta, wie man aus der Lokalzeitung Folkbladet erfährt. Diese hatte „goldblonde Haare und neugierige blaue Augen“ heißt es dort. Heute ist das Wickie-Vorbild in Schweden ebenfalls und darüber hinaus medienpräsent – Margareta van den Bosch wirkte von 1986 bis 2007 als Chefdesignerin bei H&M und trug entscheidend am globalen Erfolg des schwedischen Unternehmens bei, das für preisgünstige Trendy-Klamotten steht.