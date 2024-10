Ex-Chefinnen der Kunsthalle Wien erhalten Lehrauftrag an Akademie

Im Rahmen ihres Lehrauftrags würden Ilić und Ćurlin speziell auf Institutionen in Wien und Österreich eingehen, die künstlerische Praktiken aus Mittel-, Ost- und Südosteuropa (CEE) gezeigt haben: Projekte, die gemeinsam mit Studierenden entwickelt und in Form von Ausstellungen oder anderen Formaten realisiert werden, sollten "bisher wenig erforschte Ebenen der Ausstellungspraxis sichtbar machen und eine Analyse ihrer politischen Auswirkungen liefern", heißt es in einer Aussendung.

Unterstützt wird der auf zwei Jahre angelegte Lehrauftrag von der ERSTE Stiftung, die seit langem Projekte Schwerpunkt Osteuropa fördert; die hauseigene KONTAKT-Kunstsammlung feierte heuer ihr 20-jähriges Bestehen.

Wien - Münster - Zagreb

Bereits im August waren WHW (der Name steht für "What, How and for Whom") mit der Leitung der "Skulptur Projekte" in der deutschen Stadt Münster betraut. Die Großausstellung, die nur alle zehn Jahre stattfindet, ist hoch renommiert und setzt vor allem im Bereich der Kunst im öffentlichen Raum immer wieder richtungsweisende Signale.