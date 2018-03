"Bodyguard" kommt nach Wien: Wieder ein Jukebox-Musical

Die Vampire des Ronachers haben lange und ausgiebig in Wien zugebissen. Die erfolgreiche Wiederaufnahme des Musicals „Tanz der Vampire“ schließt am 27. Juni diesen Jahres. Da die angekündigten VBW Eigenproduktionen „Der dritte Mann“ und „Casanova“ sich immer noch im Entwicklungsstadium befinden, ging Intendant Christian Struppeck shoppen und wurde fündig. „Bodyguard“ heißt das Stück nach dem gleichnamigen Blockbuster-Film aus dem Jahre 1992 mit Whitney Houston und Kevin Costner. Eine englische Originalproduktion, die derzeit in mehreren Ländern gezeigt wird. Premiere der österreichischen Erstaufführung ist am 27. September 2018 im Wiener Ronacher. Es wird englisch gesungen, die Dialoge sind in Deutsch und eine Band spielt live und nicht vom Band, wie sonst so oft.

Grund genug für Ihren Autor, eine Aufführung in Stuttgart zu besuchen um einen ersten Eindruck zu gewinnen, was uns in Wien erwartet.

Die Handlung ist rasch erzählt: Popdiva Rachel Marron verliebt sich in ihren Bodyguard Frank Farmer, der stetig bemüht ist, sie vor einem psychopathischen Stalker zu retten. Als „Romantic Thriller“ ein eher rares Genre am Showmarkt.