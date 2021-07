"Wetten, dass ..?": Kerner & Lanz Favoriten

Und weiter dreht sich das Roulette in Sachen Thomas Gottschalk-Nachfolge: Wie das Magazin Focus wissen will, sind Johannes B. Kerner und Markus Lanz die neuen Favoriten von ZDF-Intendant und Programmchef Thomas Bellut.



Die beiden bekannten Moderatoren stehen angeblich ganz oben auf Belluts Wunschliste. Johannes B. Kerners nach ihm benannte Show " Kerner", wird nach der Ausgabe am 15. Dezember auf seinen eigenen Wunsch hin eingestellt. Er sei mit dem Format angeblich nicht ganz zufrieden gewesen. Das Timing für eine neue Show würde also stimmen. Nur die Champions League wollte er eigentlich weiterhin moderieren. Doch da Sat.1 die Übertragungsrechte an das ZDF abgibt, wird Fußballexperte Kerner nicht in Einsatz kommen und hätte dann viel Zeit für "Wetten, dass ..?".