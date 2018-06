Westlicht: Ein Fotoschatz und viele Rätsel

Die Ausstellung im Wiener Fotomuseum Westlicht, die dieses Werk nun erstmals in Österreich präsentiert, berührt zentrale Fragen nach dem Umgang mit Fotografie, die heute, 11 Jahre nach Maiers Entdeckung, noch an Brisanz gewonnen haben.Natürlich sind da zunächst die Bilder selbst, teils in Farbe, großteils aber in schwarzweiß und im quadratischen Format, was Maiers Rolleiflex-Kamera geschuldet ist: In Bauchhöhe gehalten, ermöglichte dieser Apparat, den Maier oft bei Spaziergängen mit Kindern mit sich führte, die unauffällige Beobachtung von Straßenszenen.