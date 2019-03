Werner Schneyder 1937–2019 - ein Nachruf

„Bis 80 ist es Pflicht“, sagte er gern, „ab 80 ist es Kür“. Am Samstag starb der Kabarettist, Autor, Schauspieler, Regisseur, Sportreporter, kurzum „der Universaldilettant“ (so seine selbstironische Eigendefinition) Werner Schneyder fünf Wochen nach seinem 82. Geburtstag (25. Jänner) in Wien an Herzversagen.Dabei war just das Herz immer seine größte Stärke. Bittere Schlusspointe.

Sein Sohn Achim Schneyder zum KURIER: „Er hat nicht gelitten – es geschah binnen Sekunden.“ Noch vergangenen Montag war der gebürtige Grazer, der in Kärnten aufgewachsen und in Wien Akademiker geworden war (Zeitungswissenschaft und Kunstgeschichte), beim 80er von Erika Pluhar als Gratulant und als Blutsbruder und Wegbegleiter im Stadtsaal aufgetreten – mit einer Natalie Cole-Ballade als standhaftes Ständchen: „They tried to tell us we’re too young“. Dort meinte er: „Der Unterschied zu früher? Früher haben wir nach so einem Abend gesagt: Wo geh’ ma noch hin? Heut’ sag’ ma: Wer tragt uns heim?“

Die Pluhar, so niedergeschmettert von der Nachricht wie alle: „Er wurde uns im vollen Saft genommen. Das Einzige, das wir genau wissen, ist, dass wir sterben werden. Das Schlimmste am Alter sind die Abschiede.“