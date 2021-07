Werner Faymann, Inseratenkanzler a.D.

Die Nähe Faymanns zum Wiener Boulevard illustrierte die Causa jedenfalls sehr gut: Ins Bild passt etwa, wie die Gratiszeitung Österreich noch vergangenen Freitag im Brustton der Überzeugung die SPÖ-Revolte absagte und alle Faymann-Gegner als Verlierer darstellte. Wann immer Faymann Schützenhilfe brauchte, Wolfgang Fellner stand bereit. „Ich kenne Faymann seit 1974, als er als 15-jähriger Schulsprecher in die ,Rennbahn-Express‘-Redaktion kam“, sagte er einmal in einem Interview über den Kanzler.

Etwas weniger verlässlich stellte sich da schon die Krone dar, die dem roten Kanzler immer wieder auch ordentlich in die Parade fuhr. Da half auch der beispiellose Kotau vor dem Kleinformat in Europafragen nicht: Gemeinsam mit dem noch amtierenden Bundeskanzler Alfred Gusenbauer verfasste Faymann 2008 einen Brief an den damals noch lebenden Herausgeber Hans Dichand, der monatelang gegen den Vertrag von Lissabon kampagnisiert hatte. „Auch in Österreich besteht gegenwärtig eine weit verbreitete Skepsis gegenüber der EU“, schrieben die beiden. Und kündigten Volksabstimmungen vor weiteren EU-Vertragsänderungen an.