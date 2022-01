Werkzeuge der Sichtbarkeit: Die Fotografin Susan Meiselas in Wien

Für die Fotografin, die als Mitglied der renommierten Agentur „Magnum“ auch aus Kuba, El Salvador oder dem Irak berichtete, war das berühmte Bild aber erst ein Startpunkt. Denn wie die derzeit laufende, umfassende Werkschau im Kunst Haus Wien (bis 13. 2. 2022) demonstriert, versteht Meiselas ihr Metier in einer ungewöhnlichen Weise, die mehr auf Prozesse denn auf Augenblicke fokussiert.

Theoretische Fragen, die die Fotografie seit jeher begleiten, sind in das Werk der 1948 geborenen US-Amerikanerin direkt eingebaut: Warum ist es genau jenes Bild, das zur Ikone wurde? Was passierte vor der Aufnahme, was danach? Was wurde aus den Menschen im Bild? Wie geht es ihnen mit ihrem Abgebildetsein, haben sie überhaupt etwas zu sagen?

Bereits als Studentin trieben Meiselas solche Fragen um: Für eine Abschlussarbeit fotografierte sie 1971 ihre Mitbewohnerinnen in den Zimmern ihres Gemeinschaftswohnhauses in Boston. Die abgelichteten Personen durften nicht nur ihre Inszenierung selbst bestimmen, sie wurden auch interviewt, erzählten über ihr Leben und darüber, ob sie sich in ihren Bildern wiederfanden. Der Akt des Fotografierens, so die Mission, sollte kein einseitiges Nehmen sein.

Fünf Jahre später begann Meiselas ihr Projekt „Prince Street Girls“, für das sie eine Gruppe Mädchen im New Yorker Stadtteil Little Italy – wo die Künstlerin bis heute lebt – immer wieder fotografierte. Über mehrere Jahre sieht man die Entwicklung der Personen, zu denen die Fotografin nach und nach Beziehungen aufbaute: „Es fühlte sich für mich nicht richtig an, auf der Straße zu lauern“, erklärte Meiselas dazu.