Werk X: Risse in den Erinnerungen an eine glückliche Jugend

Der Titel „Who the fuck is Helga?“ soll vielleicht spannend klingen, trifft das Thema aber nicht wirklich: Bärbel Strehlau, 1969 in Ostberlin geboren, erzählt amüsant ihre Geschichte von einer an sich glücklichen Jugend im real existierenden Sozialismus nach – bis hin zum bitteren Ausverkauf der DDR nach der Wiedervereinigung.