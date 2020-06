Wer waren die Monuments Men?

Das ist der Stoff, aus dem in Hollywood Heldengeschichten gestrickt werden. Doch bei aller Heldenhaftigkeit konnten die „Monuments Men“ – unter denen sich zahlreiche Frauen befanden – nicht verhindern, dass das Thema der NS-Raubkunst bis heute eine unerledigte und kontroversielle Angelegenheit bleibt.

Weswegen Clooneys Film wohl unweigerlich Debatten nach sich ziehen wird: Denn bei Weitem nicht jedes Werk, das die „Monuments Men“ sammelten, gelangte an die rechtmäßigen Besitzer zurück.

Ein Rubens-Bildnis der Heiligen Katharina, das in Wiesbaden registriert worden war, tauchte etwa 1950 in Los Angeles auf, berichtete die New York Times – offenbar wurde dieses Bild in die USA „mitgenommen“. Dank der Katalogisierungsarbeit einer Mitarbeiterin konnte es retourniert werden.