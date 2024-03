Wenn Signa-Investoren nur an der Rendite interessiert sind ...

Entstanden ist die „Lecture Performance“ in Zusammenarbeit mit der Rechercheplattform Dossier. Man durfte sich also – im Rahmen einer Theaterproduktion – die Präsentation von neuen Fakten erwarten. Doch diesbezüglich man wurde enttäuscht: Man erfuhr in 90 Minuten – nichts. Sofern man regelmäßig Medien konsumiert.

Und selbst die pointierte Darstellung von Benkos Geschäftsmodell ist im Bereich der Kultur ein alter Hut – seit dem Burgtheaterskandal, der vor einem Jahrzehnt publik wurde: Man hatte sich in der Ära von Matthias Hartmann geschickt reicher gerechnet – etwa durch die „Aktivierung“ von Bühnenbildern (selbst jener, die bereits zerstört waren). Und die kaufmännische Geschäftsführerin überwies noch schnell vor dem Bilanzstichtag geliehenes Geld auf das Konto, um eine „schwarze Null“ zustandezubringen.

Nichts anderes machte Benko. Allerdings im großen Stil. Und das erklärt Calle Fuhr – Regisseur, Schauspieler und Stand-up-Comedian in Personalunion – äußerst anschaulich. Er beginnt mit den Anfängen in Innsbruck: Der Schulabbrecher hätte versprochen, in Zinshäuser gratis Lifte einzubauen, wenn ihm im Gegenzug das Dach zum Ausbau überlassen würde. Doch damit wird man nicht Milliardär – und dies sei das Ziel gewesen: Fuhr erläutert, wie die großen Investoren hinters Licht geführt worden seien. Im Endeffekt interessierte sich (fast) niemand für die Bilanzen, so lange die Rendite stimmte. Und die stimmte, so lange es keinen nennenswerten Leitzins gab.