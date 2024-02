Linzer Kammerspiele: Wenn nicht sein darf, was angeblich nicht sein darf

Der Abend in den Linzer Kammerspielen beginnt zärtlich: Tom und Guillaume verlieben sich. Ariel Oehl, ganz hinten auf einer Brüstung, singt dazu „Do you believe in life after love?“ von Cher. Doch die Erinnerungen und Reflexionen – von Regisseurin Sara Ostertag als Ouvertüre vorangestellt – werden jäh unterbrochen: „Darf man erfahren, was Sie in meinem Haus suchen?“