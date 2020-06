Wenn Miss Aniston strippt, ist gute Unterhaltung garantiert

„Cars“-Spin-off. Sie heißen Ripslinger, der grüne Tornado, Rochelle, Echo und El Chupacabra: Die Konkurrenten des Sprühflugzeugs Dusty, das so gern einmal beim Flugzeugrennen „Wings Around the World“ mitmachen will, haben klingende Namen. Dusty hingegen ist nur ein kleines, klappriges Farmflugzeug mit Höhenangst, das mit den chromblitzenden, stromlinienförmigen Brummern nicht mithalten kann. Umso mehr stachelt das seinen Ehrgeiz an.

Wie immer, wenn Disney-Mastermind John Lasseter und das Studio Pixar einen neuen Animationsfilm ins Kino bringen, kann sich der Zuseher darauf verlassen, dass ganz viel Aufwand und Liebe zum Detail dahinterstecken. Monatelang wird an der Gestik und – in diesem Fall – Motorik der Figuren getüftelt, ganze Ausstattungsteams durchforsten Kataloge und Archive, um den Look des Films authentisch zu machen. Weil John Lasseter Bayern-Fan ist, lässt er hier etwa seine tollkühnen Flieger in ein ans Hofbräuhaus gemahnendes „Oil House“ einkehren, wo sie ordentlich Bier tanken können. Richtig zum Der-miesen-Laune-davonFliegen.Planes 3D. USA 2013. 92 Min. Von Klay Hall. Mit den Stimmen von Oliver Kalkofe, Marie Bäumer.

KURIER-Wertung: *** von *****