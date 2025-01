Wenn man keine Visionen hat, bereut man es vielleicht am Totenbett

Wie immer weben Son Lux auf diese fünf neuen Songs aus Sound-Experimenten, gespielten Instrumenten und Lotts melodiösem Gesang atmosphärische Klangwelten, die sofort einnehmen. Ebenfalls wie immer ist alles, was zu hören ist, von Musikern auf Instrumenten gespielt – zumeist von Lotts Mitstreitern, dem Gitarristen Rafiq Bhatia und dem Drummer Ian Chang, seltener von Freunden.

Allerdings manipulieren die drei die Instrumente häufig. Ein Lieblingstrick des klassisch geschulten Lott ist, die Saiten seines Klaviers mit Klebepads zu bestücken, sodass sie anders klingen oder sich in der Tonhöhe ändern. Damit kann er zum Beispiel auf drei nebeneinanderliegenden Tasten die gleiche Note anschlagen. Son Lux speichern aber auch Sounds im Computer, zum Beispiel, wenn Chang Alufolie auf seinen Drums montiert hat. Der rasselnde Klang ist dann mit dem Keyboard in jeder Tonhöhe spielbar. So improvisiert das Trio viel und baut die Songs auf den neuen Sounds auf, die daraus entstehen.

Dass Son Lux nur eine EP veröffentlichen, sagt Lott, sei eine Reaktion auf das „Tomorrows“-Projekt, bei dem sie 2020 und 2021 eine Album-Trilogie veröffentlicht haben. „Eine EP gibt dir die Möglichkeit, experimenteller zu sein. Je mehr Teile sich zu einem großen Ganzen zusammenfügen müssen, desto mehr Einschränkungen hast du für jeden Song. Und bei ,Tomorrows‘ waren das über 33.“

So reicht das Spektrum der EP von der melancholisch entrückten Stimmung des klassisch anmutenden „Don’t Say It’s Too Late“ bis zum mächtigen Rhythmus des Titelsongs „Risk Of Make Believe“. Lott über diesen Song: „Wenn du dich nie traust, große Visionen für dein Leben zu entwickeln, wirst du ihnen nicht nachgehen und dich immer fragen, was wäre, wenn? Das Risiko dabei ist, dass die Träume nie Realität werden. Aber das Risiko, wenn man keine Visionen hat, ist, am Totenbett zu bereuen, dass man so vieles nicht probiert hat.“