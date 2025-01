Soap&Skin schießt ihre intensiven Gefühle ins Auditorium

Die 34-Jährige schafft es wie keine andere heimische Künstlerin, diese Momente – und alle dazwischen – mit dichter Atmosphäre aufzuladen. Es wirkt, als würde sie mit irgendeinem magischen Kniff ihre intensivsten Gefühle mitsamt den Tönen ihres Klaviers und dem unverwechselbaren Timbre ihrer Stimme in den Saal schießen.

Immer wieder kommen in der Folge diese überfallsartigen Wechsel von zart zu wuchtig, von leise zu laut, von verletzlich zu wütend vor. Aber das allein ist bei Weitem nicht der einzige Grund dafür, dass dieses Konzert großartig ist.

Gebet

Das Programm baut vornehmlich auf den Songs von „Torso“ auf. Ein Höhepunkt unter vielen ist dabei das melancholische „Born To Loose“, im Original von Shirley Bassey. Ein anderer „God Yu Tekem Laef Blong Mi“ aus dem Filmsoundtrack von „The Thin Red Line“ in Pidgin-Englisch, das in Papua Neuguinea Guinea gesprochen wird.

Bis jetzt ist Plaschg, die mit einer Sozialphobie kämpft, schräg am Klavier gesessen, weit weniger dem Publikum zugewandt als den Musikern hinten auf der Bühne. Jetzt kommt einer von ihnen zu ihr nach vor, um das Harmonium zu spielen, und sie dreht – wohl aus Unsicherheit bei dem extrem hohen Lied – dem Auditorium ganz den Rücken zu. Das macht das vertonte Gebet aber nur noch eindringlicher.

In die Reihe der Coverversionen mischt Plaschg eigene Songs wie „Safe With Me“, das versöhnliche „Italy“ oder „Vater“, in dem sie sich wünscht, eine Made zu sein, um dem verstorbenen Vater doch noch nahe sein und die Pein und den Graus des Verlustes aushalten zu können.