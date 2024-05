Wenn Männer Frauen abschlachten: „Es hat dir Spaß gemacht. Oder?“

Marlene Streeruwitz war in den frühen 90er-Jahren zunächst als Dramatikerin bekannt geworden. Die Titel ihrer Stücke (darunter „Waikiki Beach.“ oder „Sloane Square.“) verwiesen vielleicht auf den Ort der Handlung, meist gab es aber nur eine assoziative Verbindung: „New York. New York.“ spielte in einer Wiener Bedürfnisanstalt. Viele Romane später – als Eigenart blieb der Punkt – kehrte Streeruwitz nun ans Theater zurück: Im Kosmos gelangte am Freitag „Nachsagungen.“ in der präzisen Regie von Laura Andreß und Stefan Schweigert zur Uraufführung.