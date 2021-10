Wenn Klassiker einfach perfekt gerockt werden

Denn Hochmair arbeitet sich an Schiller im wahrsten Sinne des Wortes ab. Als Bauarbeiter mit Helm, Mikrofon und Megafon kommen da „Der Ring des Polykrates“, „Die Bürgschaft“, „Der Handschuh“, „Der Taucher“, außerdem (gut eingeschmuggelt) Goethes „Erlkönig“ zu ihrem dramatischen Recht.

Hochmair kreiert hier fabulöse Monodramen, die in seiner Deklamation fast zu Action-Filmen im Kopf werden. Wie oft muss der „Held“ im „Handschuh“ noch in den Ring, um gegen wilde Tiere zu kämpfen, um so die Gunst einer Dame zu erringen?

Wie oft muss sich der „Taucher“ auf des Herrschers Geheiß in de Fluten stürzen, ehe der Tod eintritt?

Hochmair und seine Musiker zelebrieren den klassischen Kanon, um ihn postwendend aus der Klassik herauszulösen. Und Schillers „Die Glocke“? Sie ist der absolute Höhepunkt einer vokalen wie auch emotionalen Tour de Force und erinnert in Hochmairs brillantem Vortrag an die ganz großen Dramen der Weltliteratur.

Wer nicht live dabei sein konnte, sei auf die CD „Schiller Rave“ verwiesen. Und für Schulklassen wäre diese Aufführung ein probates Mittel, um jede Angst vor den Klassikern abzulegen.