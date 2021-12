Wenn ein Gemälde nicht mehr reicht: Der Boom "immersiver" Kunst

Keine Ergänzung nötig

Man kann es auch „misstrauisch“ nennen: Denn der ganzen Unternehmung liegt der Verdacht zugrunde, dass „Kunst“ nur in Form einer Reizübersättigung zu vermitteln sei. Die Leistung, ein Bild mit eigenen Augen zu erkunden, mit Assoziationen anzureichern und somit selbst zu „vervollständigen“, scheint dem Publikum nicht zumutbar – davon, ein Werk im Zusammenhang mit eigenen Bildervorräten oder gar Bezügen aus der Kunstgeschichte zu sehen, sprechen wir dabei noch gar nicht. „Es ist Entertainment und nicht Kunst“, sagte Max Hollein, Direktor des New Yorker Metropolitan Museums, jüngst zum Wall Street Journal und gab damit wohl eine Mehrheitsmeinung unter Museumsprofis wieder.

Die Technologie für „immersive Erlebnisse“ sickert jedoch in den Alltag ein: Während Österreich mit seiner Dichte an historischen Bauten auch im Alltag kulturelle „Versenkung“ ermöglicht, sieht die Normalität in Asien oder in den USA anders aus. Als Mark Zuckerberg jüngst seine Visionen für das „Metaverse“, sein geplantes digitales Lebensumfeld, postulierte, war im Minutentakt das Schlagwort „immersiv“ zu hören. Auch „Kunst“ kam vor – in einer Version, die vergessen ließ, dass sich gute Kunst nicht mit Dekoration begnügt, ihre Möglichkeiten ständig neu austestet und sich im Dialog mit einem Davor und Danach begreift.