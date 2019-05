Wenn die Erniedrigung der Vergessenen Standard ist

Skelette sitzen vereinzelt zwischen den Besuchern auf Sesseln des eigens mit einer Tribüne ausgestatteten Volkstheaters. Verlorene, Suchende, Erniedrigte auf der Bühne. Perspektivlos in ihren Existenz, weil das Leben für sie nur Bullshit-Jobs oder nur noch Alkohol, eine gestreamte Serie und ein bisschen Porno übrig hat.

„Hass-Triptychon – Wege aus der Krise. Eine Therapie in drei Flügeln“ von Sibylle Berg zeichnet Bilder der Trostlosigkeit von Menschen in ihrer seelischen Notdurft irgendwo an einem Autobahnzubringer – das schonungslose Porträt einer Gesellschaftsschicht im Spätkapitalismus, die gern als Randgruppe bezeichnet wird.