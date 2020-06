Weltstars zu Gast bei der Sommernachtsgala

Wunderschön, einzigartig, einfach magisch, ich liebe es." Wenn Joyce DiDonato von Grafenegg spricht, gerät die international gefeierte Mezzosopranistin ins Schwärmen. Zum ersten Mal ist die gebürtige Amerikanerin einer der Top-Gäste bei der längst traditionellen Sommernachtsgala am Wolkenturm, die Rudolf Buchbinders exklusives Festival heuer zum sechsten Mal eröffnet. Neben DiDonato sind das Tonkünstler-Orchester Niederösterreich mit Chefdirigent Andrés Orozco-Estrada, Top-Tenor Michael Schade und Geigenvirtuose Vadim Repin zu erleben.

"Das Programm haben wir alle gemeinsam erstellt, es soll für jeden Publikumsgeschmack etwas dabei sein", sagt DiDonato. Sie selbst wird Arien aus Rossinis "La donna del lago"und "La Cenerentola" singen, aber auch die Maria aus Bernsteins "West Side Story" ein Duett aus Gershwins "Porgy an Bess". Diese beiden Partien habe ich bis dato noch nicht gesungen", betont DiDonato, deren Repertoire vom Barock bis in die Gegenwart reicht.

Warum aber ist die an allen führenden Opernhäusern gefragte Künstlerin so selten in Österreich zu erleben? "Das liegt daran, dass die meisten Veranstalter an die fünf, sechs Jahre im Voraus planen und die Anfragen aus Wien eher kurzfristig kamen. Aber im November bin ich im Theater an der Wien mit ,Drama Queens" zu hören, einem Projekt, das mir sehr am Herzen liegt und zu dem auch eine CD erscheinen wird." Hier wird DiDonato Arien der großen Königinnen der Barockmusik gestalten.