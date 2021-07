Weltklasse in Wien: Beczala und Buchbinder im Konzerthaus

Denn echte Gassenhauer sind die Lieder des Komponisten Stefano Donaudy nun wirklich nicht, auch die feinen Piecen eines Ermanno Wolf-Ferrari oder eines Ottorino Respighi lassen sich trotz des großartigen Pianisten Helmut Deutsch gewiss nicht nachpfeifen.

Aber das ist egal, wenn ein echter Könner diese Stücke in all ihren subtilen Facetten interpretiert und mit Liedern von Francesco Paolo Tosti noch nachlegt. Denn Piotr Beczala ist wohl der Tenor der Gegenwart – da gehen stimmliche Vollendung und tief empfundene Gestaltung eine perfekte Synthese ein. Beczala singt so betörend schön, lässt die Stimme fließen, sorgt für überragende Registerübergänge sowie eine ideale Textverständlichkeit. Ach ja, die so oft beschworenen tenoralen Höhen hat er ohnehin parat.

Und Beczala schafft noch eines, nämlich die Lieder eines Mieczyslaw Karlowicz zu Ereignissen werden zu lassen. Zu kostbaren Miniaturen, die in den Bann ziehen. Dass er Richard Strauss perfekt beherrscht, versteht sich fast von selbst. Man wünscht sich etwa einen Kaiser in der Oper „Frau ohne Schatten“ von ihm! Aber das Publikum war auch so zurecht im Glück.