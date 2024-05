"wellenklaenge": Von Anna Mabo bis Manu Delago

Die "wellenklænge" sollen ein Ort sein, "an dem Vertrauen & Verletzlichkeit in gleichem Maße vorausgesetzt werden können", "an dem man sich sicher fühlen kann im Austausch mit seinen Mitmenschen" und "an dem man den Schutzpanzer auch einmal zur Seite legen kann", teilten die Intendanten mit.

Neben Konzerten stehen u.a. eine Märchenwanderung, Workshops und ein Podiumsgespräch zum Thema "Das Fluchtparadox" mit Migrationsforscherin Judith Kohlenberger auf dem Programm. Die audiovisuelle Installation "Biochromatic" - eine Zusammenarbeit zwischen Musiker Kimyan Law und Studierenden der Kunstuniversität Linz - ist am 26. Juli im Gemeindesaal von Lunz am See zu erleben.