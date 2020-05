Weit über das Notenblatt hinaus

Das ist selbst in der an Geschichten reichen Wiener Staatsoper einzigartig: 120 Jahre lang, von 1892 bis 2012, spielte Franz Bartolomey im Orchester des traditionsreichen Opernhauses. Freilich nicht immer der selbe. Zunächst Franz Bartolomey I., ein vom Prager Nationaltheater kommender Klarinettist. Dann Franz Bartolomey II., Sohn von Franz I. und renommierter Geiger. Und zuletzt Franz Bartolomey III., der Enkel des Begründers dieser musikalischen Dynastie – zuletzt Erster Solocellist und eben als Mitglied des Staatsopernorchesters in Pension gegangen (aber nur als solcher, nicht mit eigenen musikalischen Projekten).

Dieser Franz Bartolomey schrieb nun ein Buch namens „Was zählt, ist der Augenblick“ ( Amalthea Verlag) – eine Geschichte der Bartolomeys an der Wiener Staatsoper, aber gleichzeitig auch eine Geschichte dieses Hauses.