Wehleidige weiße Zombies: Candice Breitz in Krems

Das Prinzip der Videoinstallation ist schnell erklärt: Auf einem großen Bildschirm ist Breitz selbst zu sehen, die - mit hellem Hemd, Perücken, starren Kontaktlinsen und heller Schminke - noch etwas "weißer" wirkt als in Wirklichkeit. Manchmal tritt diese zombieähnliche Figur auch mehrfach im Bild auf. In jedem Fall "verkörpert" Breitz Statements von Personen, die sich mit der Situation von Weißen in der Gegenwart auseinandersetzen, sie spricht die - im Originalton belassenen - Statements auch lippensynchron mit.

Der Tenor der Aussagen ist ähnlich: Der Mainstream hätte sich gegen Weiße, insbesondere weiße Männer, verschworen. Die Aggression weißer Männer sei eigentlich nur eine Reaktion darauf, dass sie sich heute in einer Opferrolle wiederfänden. Es gebe "verkehrten Rassismus", bei dem dunkelhäutige Menschen sich gegen Hellhäutige wenden würden. Und so weiter. Manche der Aussagen werden sensiblen Gemütern rasch als absurd aufstoßen, andere sind im Ton des "gesunden Hausverstandes" formuliert und vielleicht mehrheitsfähig: "Ich habe ja nichts gegen Schwarze, aber..."; "einige meiner besten Freunde sind Schwarze".

Wenn Breitz nun den Spiegel umkehrt, kommt aber nicht der von den Porträtierten so beklagte "umgekehrte Rassismus" ins Bild: Denn bekanntlich begegnen Schwarz und Weiß einander nicht auf einer Fläche, auf der das Machtgefälle eingeebnet ist. Das Video zeigt daher den Willen gewisser Personen, sich an Privilegien zu klammern, entblößt die Wehleidigkeit und wohl auch die Angst vor Statusverlust. Der Filmemacher Michael Moore (selbst ein weißer Mann) darf zwischendurch hineinrufen: "What are you afraid of?" ("Wovor fürchtet ihr euch?"). Und das Publikum darf diskutieren: Ja, wovor? Zur Schärfung der Sinne für Propaganda - und die eigene Anfälligkeit dafür - ist Breitz' Kremser Installation jedenfalls ein guter Trainingsplatz.