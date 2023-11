Wegen Statements zu Palästina: Galerie legt Ai Weiwei-Schau auf Eis

Ai Weiwei, der sich in der Vergangenheit stets auf die Seite von Unterdrückten gestellt und dabei auch für palästinensische Anliegen Partei ergriffen hatte, erklärte sich gegenüber dem Art Newspaper mit der Entscheidung einverstanden - sie sei "zu seinem eigenen Wohl". Im Hinblick auf Social Media gebe es wohl Grenzen, so Ai, dessen Filmporträt aus dem Jahr 2012 den Titel "Never Sorry" trug. "Ich verstehe, dass sich gesellschaftliches Verhalten (...) nicht übersimplifizieren lässt".