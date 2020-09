Waves Festival: Talentbörse für Musik geht online

„Ich habe den Überblick verloren“. Diesen Satz hat man in den vergangenen Jahren im Rahmen des Wiener Waves Festivals immer wieder aufgeschnappt, und es sich – zugegeben – auch selbst oft gedacht. Bei normalerweise rund 150 Programmpunkten in nur drei Tagen, die an unterschiedlichen Orten rund um die Homebase Wuk abgehalten werden, kann man sich aber auch leicht verplanen und verirren.

Heuer musste das Angebot coronabedingt zwar um die Hälfte reduziert werden, aber immerhin gibt es eines. Denn dass das seit 2011 jährlich ausgetragene Club- und Showcasefestival überhaupt stattfinden kann, liegt am unbedingten Willen des Teams und an den Fördermitteln, die dem Festivalleiter Thomas Heher zur Verfügung stehen.

Und da Not bekanntlich erfinderisch macht, an Live-Konzerte im üblichen Ausmaß nicht zu denken ist, muss das Publikum eben aus der Ferne zusehen, also im Internet per Stream auf musikalische Entdeckungsreise gehen. Von Donnerstag bis Samstag stehen auf der Waves-Homepage (www.wavesvienna.com) drei Kanäle zur Auswahl, auf denen man sich mehr als 70 Shows ansehen kann.