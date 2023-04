Was wert ist, verteidigt zu werden

Gleich in der Einleitung kommen Frank und Berchtold auf die in der österreichischen Verfassung festgeschriebene „umfassende Landesverteidigung“ zu sprechen. Zu ihr gehören, wie es in B-VG 9a heißt, „die militärische, die geistige, die zivile und die wirtschaftliche Landesverteidigung“. Die Autoren machen indes klar, dass diese vier Aspekte nicht einfach nebeneinander stehen, sondern dass die Kategorie des Geistes „die anderen Bereiche […] mit umfasst und begründet“.