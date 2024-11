Was macht eigentlich ... eine Schauspieleragentin?

"Es kann immer etwas passieren“

Den Job definiert sie grundsätzlich so: „Man präsentiert Schauspieler, vernetzt sie mit den Casting Directors, in weiterer Folge mit Produzenten und Regisseuren. Eine Agentur ist also einerseits Infoplattform. Sie vermittelt, macht Castingorganisation und Vertragserstellung. Damit wäre der Agenturjob abgeschlossen.“

Eigentlich.

„Aber es kann immer etwas passieren“, sagt Fruhmann. Daher sei man zusätzlich auch ein Manager, der sich um alles Mögliche kümmert. Das beginnt beim richtigen Flieger, man bespricht die Reisen, die Hotelunterbringung. Natürlich kennt man auch die Details im Vertrag.“

Hoch logistischer Job

Weil immer wieder Drehpläne geändert werden, müssen auch mögliche Paralleltermine gecheckt werden, ob sie wirklich einzuhalten sind. Ein Beispiel: Ein Schauspieler will in Berlin ein Casting absolvieren, ist am nächsten Tag aber wieder in Wien gebucht. Geht sich das aus? „Es ist ein hoch logistischer Job“, sagt Fruhmann, „Kommunikation ist das Um und Auf. Es gilt, die Leute permanent auf dem Laufenden zu halten. Mir kommt zugute, dass ich immer gerne Coordinating Jobs gemacht habe. Ich liebe das Jonglieren mit Terminen.“

Der Kontakt zum Film entstand eher durch Zufall. Fruhmann studierte anfangs Italienisch und Spanisch, arbeitete als Reiseleiterin. Über einen lieben Freund kam es zu einem Treffen mit dem Produktionsleiter des TV-Films „Der Mörder“ mit Dietrich Siegl, den Anton Reitzenstein 1984 unter anderem auch in Italien drehte. Fruhmann stieg prompt ein und übersetzte die Anweisungen des Regisseurs für die italienischen Schauspieler. 15 Jahre war sie dann im Film unterwegs, zunächst bei Satel Film, dann vorwiegend im internationalen Bereich, war beim Bond-Dreh „The living Daylights“ in Wien dabei, bei Schlöndorffs „Homo Faber“.