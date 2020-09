Warum viele Preisträger auf ihren Emmy-Award warten mussten

Virus, Trump und Johnson

Zu den Abräumern des Abends zählte auch die Drama-Serie „Succession“ (in den USA bei HBO, hierzulande via Sky zu sehen) über die Familie eines Medienmoguls.

Produzent und Drehbuchautor Jesse Armstrong sprach in seiner Rede einen „Nichtdank“ aus: an das Virus sowie an Donald Trump und Boris Johnson für deren „lausige und unkoordinierte Antwort“ darauf. Ein „Nichtdank“ gehe auch an alle Nationalisten auf der Welt und „an alle Medienmogule, die sie an der Macht halten“, erklärte der Brite. Seine Rede war nur eine von vielen an diesem Abend, in denen es politisch wurde.

Bei den Emmys für Fernsehfilme und Miniserien war „Watchmen“ mit elf Preisen der große Gewinner (HBO, zu sehen via Sky). In ihren Reden erinnerten die Macher an ein dunkles Kapitel der US-Geschichte, das der Serie zugrunde liegt: Beim Massaker von Tulsa waren laut manchen Schätzungen im Jahr 1921 bis zu 300 Schwarze umgebracht worden.

„Dieses Land vernachlässigt seine eigene Geschichte oft zum eigenen Nachteil“, sagten die Drehbuchautoren Damon Lindelof und Cord Jefferson.

Wenige Wochen vor den US-Wahlen am 3. November riefen zahlreiche Schauspieler dazu auf, eine Stimme abzugeben, darunter „Watchmen“-Darstellerin Regina King und Mark Ruffalo (prämiert für „I Know This Much Is True“). Auch Uzo Aduba (für ihre Rolle in der Serie „Mrs. America“ geehrt) nutzte ihre Rede für ein Statement: Sie trug ein Shirt mit dem Namen Breonna Taylor – jener schwarzen Frau, die heuer von US-Polizisten getötet wurde, was zu großen Protesten geführt hatte.