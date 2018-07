Warum viele nicht auf lineares Fernsehen verzichten wollen

Ein Leben ohne Fernsehen oder ohne Streaming – was ist schwieriger? Das wollte der US-Konzern Viacom (siehe Infos unten) herausfinden. 150 Personen aus sechs Ländern erklärten sich für die Studie „TV Matters“ zu einem medialen Entzug bereit: Fünf Tage mussten sie auf Streamingdienste wie Netflix und Amazon Prime Video verzichten, fünf Tage auf lineares Fernsehen (inklusive Mediatheken der TV-Sender). Schwerer fiel ihnen zweiteres. Studienleiter Christian Kurz erklärt die Gründe.



KURIER: Warum hat den Leuten das lineare TV so stark gefehlt?

Christian Kurz: Zum einen ist da die kulturelle Einbindung. Wenn ich linear fernsehe, weiß ich, dass eine gewisse Anzahl an Menschen dasselbe gesehen hat, auch wenn das durch Mediatheken mal zwei Tage verschoben ist. Das heißt, ich kann über das Thema reden. Das zweite ist der häusliche Zusammenhalt. Bei einer limitierten Auswahl ist es viel leichter, als Gruppe oder Familie eine Entscheidung zu treffen als bei einer Videothek mit 500.000 Elementen. Das dritte ist die Erholung: Alles, was on demand ist, muss ich aktiv auswählen. Wenn ich schon mal fünf oder zehn Minuten investiert habe, um herauszufinden, was ich schauen werde, kann ich mich nicht entspannt zurücklehnen.

Was ist den Probanden in der Zeit abgegangen, als sie auf Streaming verzichten mussten?

Nicht viel. Bei Streamingdiensten ist ja nichts Dringendes dabei. Wenn ich etwas jetzt nicht schaue, dann in zwei Wochen oder in einem Jahr. Mediatheken werden hingegen vom linearen Fernsehen getrieben. Da geht’s ums Nachholen, und wenn es kein lineares Fernsehen gäbe, gäbe es auch nichts nachzuholen.

Das heißt, für klassische TV-Unternehmen ist alles rosig und sie brauchen keine Angst vor Netflix & Co. zu haben?

So würde ich das natürlich nicht ausdrücken. Viacom sieht sich ja auch nicht als traditionelle TV-Anstalt. Wir betreiben unter anderem Fernsehsender, aber im Prinzip erzählen wir Geschichten. Wie die dann verbreitet werden, da sind wir sehr flexibel. Darum sind unsere Inhalte im linearen Fernsehen vertreten, aber auch in Mediatheken, und wir haben gerade erst einen Deal mit dem Streamingdienst Hulu in den USA unterschrieben.