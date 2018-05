Warum FPÖ-Wähler Medien oft misstrauen

In Ihrer Dissertation haben Sie herausgefunden, dass hierzulande FPÖ-Wähler weniger Vertrauen in Medien haben.

Ja, das liegt unter anderem daran, dass es ihnen von ihrer Partei so kommuniziert wird. In Großbritannien ist Medienmisstrauen etwa eher ein linkes Phänomen. Das wichtigste Thema der letzten Jahre war dort der Brexit. Reichweitenstarke Medien haben sehr für den Brexit argumentiert, viele Linke waren dagegen. Sie haben an diesem Thema ihr Medienmisstrauen festgemacht. In Österreich und Deutschland hat das Medienmisstrauen hingegen vor allem 2015, mit der Flüchtlingskrise und der Pegida-Bewegung, einen neuen Höhepunkt erreicht.

Warum genau zu diesem Zeitpunkt?

Die Flüchtlingsbewegung in Europa war in den Medien das sichtbarste Ereignis der vergangenen Jahre und eines, von dem sich viele persönlich betroffen gefühlt haben. Das Problem ist: Die eigene, oft sehr emotional aufgeladene Meinung wird nie dem entsprechen, wie ein Journalist berichtet. Denn Medien sollten verschiedene Standpunkte zeigen, abstrahieren und das große Ganze sehen. Das kommt bei Menschen mit extremen Einstellungen nicht gut an. Wenn dann noch verschiedene Politiker kommunizieren „Die lügen dich an!“, sagen viele „Ja, ich sehe das auch!“ und übernehmen das unhinterfragt. Aber auch Medien haben hier Fehler gemacht, Stichwort: Silvesternacht in Köln.