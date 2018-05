Warum 157 Millionen kein Sensationspreis sind

Ein etwas anderes Bild bot in der Nacht zum Mittwoch allerdings bei Christie's: Dort setzte man 415,852,500 US-Dollar (348,541,563 €) mit impressionistischer Kunst und Moderne um, und das mit Werken, um die auch tatsächlich gerittert wurde. Den Top-Preis erzielte Kasimir Malewitschs "Suprematistische Komposition" von 1916 mit 85,8 Millionen US-Dollar, gefolgt von Constantin Brancusis Bronzeskulptur "La jeune fille sophistiquée" von 1932 mit 71 Millionen US-Dollar - beides Rekordpreise für die jeweiligen Künstler und ein sachtes Zeichen dafür, dass auch andere Namen der Klassischen Moderne in die Top-Kategorie aufrücken. Das Toplos der Auktion, Picassos "Seemann" von 1932, war kurz zuvor beschädigt worden und wurde daher nicht versteigert. Dennoch setzte die Christie's-Auktion in Summe mehr um als die Konkurrenzveranstaltung bei Sotheby's mit dem Millionen-Modigliani.