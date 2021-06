Ups: Milliardär ruiniert erneut Picasso-Gemälde

Oops, he did it again

Picassos "Le Rêve" (Der Traum), ein 1932 gemaltes Porträt von Picassos Partnerin Marie-Therese Walther, hätte 2006 als teuerstes Gemälde der Welt in die Geschichte eingehen sollen. Der Hedgefonds-Manager Steve Cohen hatte damals eingewilligt, in einem Privatverkauf 139 Millionen US-Dollar für das Werk zu zahlen. Doch kurz vor dem Verkauf präsentierte Wynn das Bild einigen Freunden - und rammte seinen Ellbogen in das Gemälde. Nach der aufwändigen Restaurierung war der Wert laut Restaurator auf 85 Millionen Euro gesunken, Wynn zog gegen diese Einschätzung vor Gericht. 2013 konnte er das Bild um kolportierte 155 Millionen US-Dollar an Cohen verkaufen. Wann Picassos "Seemann" wieder am Markt gesichtet wird, ist heute noch nicht zu beurteilen.