„Warten ist nicht so vergnüglich“: KHM-Chefin Haag will mehr Platz

Die Formulierung „Jetzt wird wieder in die Hände gespuckt“ ist angesichts der Coronavirus-Situation nicht angebracht. Sinngemäß passt sie aber auf die Aufbruchsstimmung, die Sabine Haag, die bis 2024 wiederbestellte Generaldirektorin des Kunsthistorischen Museums, in dem ihr unterstellten Museumsverband anfachen will.

Durch den Absprung des designierten Chefs Eike Schmidt habe man „ein Jahr verloren“, sagt Haag: Wichtige Personalentscheidungen seien nicht getroffen, Ausstellungsprojekte und die dafür nötigen Sponsormittel nicht auf Schiene gebracht worden. Allein die Jubiläumsschau „Beethoven bewegt“, die am 24. März eröffnet, bleibe als Schmidts Erbstück: „Sonst gab es wenig substanzielle Planung.“

Haag selbst hat freilich mehrere Schubladen voller Pläne. Im Haupthaus am Maria-Theresien-Platz sind es besonders zwei Infrastrukturprojekte, die Haags Amtszeit bestimmen dürften: Der Eingangsbereich soll neu gestaltet werden, um den Besuchermassen einen barriere- und frustfeien Weg ins Museum zu ermöglichen. Und im zweiten Stock, wo die sogenannte „Sekundärgalerie“ seit Jahrzehnten einen Dornröschenschlaf als Zwischenlager und Abstellkammer schläft, sollen neue Schau- und Publikumsräume entstehen. Je nach Bauvariante seien hier 1.000 bis 1.400 m² zu erschließen, sagte Haag am Montag.