Wanda über den neuen Song "Ciao Baby": Das Leben ist ein Geschenk

Musikalisch schließt der Song an den Sound des Wanda-Hits „Columbo“ an: Ein eingängiges Gitarrenriff legt sich über einen sonnigen Rhythmus, der Lebensmut versprüht. Das Video dazu haben Wanda in Burano in der Lagune von Venedig gedreht. Denn dort gibt es die Kontraste, die Textautor Marco in „Ciao Baby“ auch im Leben ortet: „Bunt, aber auch abgefuckt“.