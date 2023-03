Wanda-Tournee geht weiter: "Macht das auf keinen Fall zuhause nach"

Die österreichische Erfolgsband Wanda musste wie berichtet ihr für Montag (13.März) geplantes Konzert im deutschen Ravensburg absagen - Sänger Marco Wanda hatte sich einen Bandscheibenvorfall zugezogen. Allerdings sind noch bis zum 20. März Termine geplant - etwa am Dienstag (14. 3.) im ausverkauften zenitz in München.

Am Montagabend meldete sich Marco Wanda mit einem Facebook-Post bei seinen Fans. "Die Tour geht ab morgen wie geplant in München weiter", heißt es darin.

Ganz leicht scheint dem Sänger die Entscheidung nicht gefallen zu sein, so viel lässt sich aus dem Statement herauslesen. "ich kann das morgen versuchen zu machen, weil ich es liebe und aus freiem Willen möchte und professionell betreut werde. Aber im echten Leben sollte man sowas nicht machen", erklärt er darin und ermahnt seine Fans: "Macht das auf keinen Fall zu Hause nach. Sagt Sachen ab, wenn ihr nicht könnt oder wenn es euch nicht gut geht, sei das geistig oder körperlich."