"Mein Körper sagt Ende Gelände": Wanda sagt Konzert ab

Wanda-Sänger Marco hatte am Sonntag keine guten Nachrichten für seine Anhänger. Er sagte ein Konzert in Ravensburg ab, das am Montag hätte stattfinden sollen. Der Grund? "Ich hatte gestern einen Bandscheibenvorfall", schrieb er auf Facebook.

Und dazu: "Mein Körper sagt Ende Gelände. Ich bin durchaus stolz darauf, in den letzten Jahren kaum eine Show abgesagt zu haben." Er sei bereits mit allen möglichen Verletzungen und in verschiedenen Zuständen auf der Bühne gestanden: "Aber das morgen werde ich nicht schaffen. Es tut mir unendlich leid." Jetzt wo das Morphium nachlasse, überkomme ihn ein "tiefes Bedauern".

Auch ein Appell an die Fans befand sich in der Botschaft: "Passt gut auf euch auf, euer Körper ist ein Tempel."

Die Tickets für das Konzert können zurückgegeben werden, wo sie gekauft wurden. Es soll aber auch nachgeholt werden, so Wanda.