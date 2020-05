Waltz spielt im neuen Tarantino-Film

Schon lange wurde spekuliert, welchen Film Quentin Tarantino als nächstes drehen wird. Es wird keine "Inglourious Basterds"-Fortsetzung, kein "Kill Bill"-Prequel und keine Adaption von "The Shadow" sein, stellte Tarantino klar. Doch er verriet keine weiteren filmischen Zukunftspläne.



Nun hat sich aber der italienische Schauspieler Franco Nero ("Django") bei Movieplayer verplaudert. Er selbst wird im neuen Tarantino mitspielen und erzählte, dass es ein Film à la Sergio Leone werden soll, ein Tribut an den Spaghetti-Western also. Die Filmseite Ain't It Cool News hat sich daraufhin auf Spurensuche begeben und herausgefunden, dass der Film noch heuer in Spanien und Italien gedreht werden soll. Quentin Tarantino schreibe noch am Skript, sagte einer aus dem Team des Kult-Regisseurs.