Walter Bannert und sein Film "Die Erben": „Hass und Todesdrohungen“

Am 18. März 1984 berichtete die Los Angeles Times aufgeregt von einer Filmvorführung in Berlin, die unter Polizeischutz stattfinden musste. Wie der West-Berlin-Korrespondent berichtete, handelte es sich um die Aufführung des umstrittenen österreichischen Films „Die Erben“ von Walter Bannert. Sowohl in Österreich als auch in West-Deutschland hatten wütende Neonazis die Filmvorführungen gestört; in Mannheim wurde sogar ein Kino niedergebrannt.