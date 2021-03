Wallners: Dreampop zum Reinkuscheln

Denkt man an musizierende Großfamilien, fällt einem als Teenager der 90er-Jahre, als Millennial – ob man will oder nicht – die Kelly Family ein. Und damit hat man ganz schnell ganz schlimme Bilder im Kopf. Und Melodien des Grauens im Ohr. Das gilt es zu verhindern, deshalb ist man auch geneigt, eine eMail, in der von einer singenden Familie die Rede ist, voreilig zu löschen.

Im Falle der Wallners kann aber Entwarnung gegeben werden. Hinter dem Namen stecken Nino, Max, Laurenz und Anna, vier Geschwister Anfang bis Mitte Zwanzig, die soeben ihre Debüt-EP "Prolog I" mit fünf Songs vorgelegt haben. Einen Song kennt man bereits aus dem Alternative-Radio: Es ist "In My Mind", ein Song, der nie wirklich anfängt, keinen Höhepunkt hat und nicht wirklich auffällt. Das ist jetzt nicht negativ gemeint, sondern darf als Kompliment aufgefasst werden. Denn der Song will nichts von einem, schreit nicht nach Aufmerksamkeit: Alles klingt reduziert, harmonisch, kuschelig und in eine weiche Decke gehüllt.