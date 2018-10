„Walking Dead“, das Opernspecial: Mit Armbrust gegen Nazis

Aber nichts dergleichen. Die Geschichte kippt in hundertfach gesehene Diktatur-Klischees, man sieht italienische Faschisten, Nazis, dazwischen US-Marines mit Gewehren im Anschlag, das Böse ist also nicht klar verortet. Tell selbst ist ein Held wider Willen, eigentlich ein biederer Anti-Held. Der Rütli-Schwur ist kein Kraftakt, sondern der letzte Aufschrei der Lebenden, ehe die Zombies kommen. Und wenn Walter Fürst nach der Ermordung Geslers dessen Uniform anzieht, denkt man sich nur: Bitte nicht noch ein Fingerzeig, dass der nächste Diktator schon wartet.

So viele gute Inszenierungen hat Torsten Fischer bereits vorlegt. Diese ist offenbar an der Komplexität der Materie, an der De-facto-Unaufführbarkeit der Geschichte vom Freiheitskampf der Schweizer gegen die Habsburger zwischen Blut und Idylle in Einzelbilder zerbröselt.

Das Bühnenbild ( Herbert Schäfer & Vasilis Triantafillopoulos) zeigt eine Projektionsfläche für Videos von Nazis und Kampfbombern. Bedrohliche Metallelemente senken sich immer wieder und unterdrücken das Volk. Einige Szene geraten richtig beklemmend. Insgesamt ist diese Produktion gut gemeint und mittelgut umgesetzt.