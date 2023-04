Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen Gérard Depardieu

In dem neuen Bericht schildert eine Frau, wie Depardieu am Set versucht haben soll, mit seiner Hand in ihre Unterhose zu gelangen. Als sie sich wehrte, soll er aggressiv geworden sein. Eine andere wirft ihm vor, sie am Po begrapscht zu haben.

Mehrere der Frauen kritisieren in dem Artikel, dass auf den Filmsets keine Maßnahmen ergriffen worden seien und das Verhalten toleriert worden sei.

Keine der 13 Frauen erstattete bisher Anzeige, drei von ihnen haben ihre Aussagen jedoch der Justiz zur Verfügung gestellt.