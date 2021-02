"Bin unschuldig": Depardieu weist Vergewaltigungs-Anschuldigungen zurück

Der französische Schauspielstar Gérard Depardieu (72) geht nach eigenen Angaben gelassen in einen Gerichtstermin im März wegen des Vorwurfs sexueller Übergriffe. Eine Schauspielerin hatte vor einiger Zeit die Anzeige eingereicht, jetzt laufen die Ermittlungen nach einer ersten Einstellung weiter.

Depardieu weist Anschuldigungen zurück

"Für mich war die Untersuchung abgeschlossen, ich bin unschuldig und habe nichts zu befürchten", sagte Depardieu der italienischen Zeitung La Repubblica am Donnerstag.

"Deshalb war ich immer sehr gelassen und fühle mich der völligen Grundlosigkeit der Anschuldigungen gewiss." Weiter sagte der Darsteller, der dem Zeitungsbericht zufolge an einem "Maigret"-Film mit dem Regisseur Patrice Leconte dreht: "Am 10. März werde ich vor Gericht erscheinen und die Gelegenheit haben, erneut zu erklären, was ich bereits gesagt habe, um meine Unschuld zu bezeugen." Ein Pariser Gericht bestätigte den Termin auf Nachfrage zunächst nicht.