Vordenker des Metaverse: Herbert W. Franke 95-jährig gestorben

Herbert W. Franke, ein Pionier der Computerkunst, ist am Samstag mit 95 Jahren in der Nähe von München gestorben. Er war Künstler, Science-Fiction-Autor, Kurator, Mathematiker, Physiker - und 1979 Mitbegründer der Ars Electronica.

Geboren wurde Franke am 14. Mai 1927 in Wien, wo er Physik, Chemie und Philosophie studierte und 1950 mit einem Thema der theoretischen Physik (Elektronenoptik) zum Doktor der Philosophie promovierte. Von 1951 bis 1956 arbeitete er bei der Firma Siemens in Erlangen, von da an als freier Schriftsteller. Und von 1973 bis 1997 lehrte er an der Universität München "Kybernetische Ästhetik" (später "Computergrafik - Computerkunst").